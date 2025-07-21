Минздрав Израиля доставил медикаменты в Эс-Сувейду

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что этой ночью доставило медикаменты в сирийский город Эс-Сувейда.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что этой ночью доставило медикаменты в сирийский город Эс-Сувейда.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным Министерства здравоохранения, в состав груза входят жизненно важные лекарства и оборудование. Министерство также сообщает, что планирует дальнейшие поставки.

"В свете приверженности Израиля нашим братьям-друзам, которая проявилась на прошлой неделе в связи с событиями на юге Сирии, Министерство здравоохранения взяло на себя обязательство доставить медикаменты и лекарства, чтобы оказать более эффективную помощь раненым и больным в этом районе", - цитирует газета сообщение Минздрава.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что четыре вертолета ВВС Израиля сбросили гуманитарную помощь на главный госпиталь в одноименной столице провинции Эс-Сувейда.