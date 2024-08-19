Минздрав Индонезии ужесточит проверки иностранцев из-за оспы обезьян

Министерство здравоохранения Индонезии ужесточит проверки въезжающих в страну иностранцев из-за распространения оспы обезьян.

Министерство здравоохранения Индонезии ужесточит проверки въезжающих в страну иностранцев из-за распространения оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на агентство Antara, об этом сообщил представитель Минздрава страны Юдхи Прамоно.

"Мы усилили бдительность, особенно в пунктах въезда в страну, и выпустили анкету для иностранцев, в том числе и чиновников", - отметил он.

В анкете должны быть указаны история заболеваний, последние контакты и конечный пункт поездки. По словам Прамоно, эпиднадзор по-прежнему является сложной задачей для страны, поэтому Индонезии необходимо повысить бдительность.

"Инкубационный период составляет максимум 34 дня с момента появления симптомов, поэтому нужна бдительность во всех пунктах въезда в нашу страну", - сказал он.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Инфекционное заболевание протекает 2-4 недели с самопроизвольным выздоровлением, однако случаются тяжелые случаи заболевания с летальным исходом.