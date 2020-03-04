Минздрав Германии: Вспышка коронавируса приняла массовый характер

Вспышка коронавируса разрослась до пандемии - сильной эпидемии, принявшей массовый характер.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в бундестаге.

"Ситуация меняется очень быстро. Ясно, что мы еще не достигли пика заболевания", - отметил он.

Й.Шпан также заверил, что немецкая система здравоохранения хорошо подготовлена к борьбе с эпидемией. В качестве дополнительной меры по борьбе с распространением вируса правительство Германии решило срочно закупить необходимую защитную одежду для больниц, добавил он.

Министр также признал, что вспышка ранее неизвестной человечеству инфекции взволновала немцев.

По его словам, из-за этого люди начали закупаться продуктами питания длительного хранения и полки некоторых супермаркетов опустели.

"Но сегодня они (полки - ред.) снова наполнились. Страх и беспокойство - естественные человеческие реакции", - добавил чиновник.

Количество случаев заболевания коронавирусом в Германии уже превысило 200. В свою очередь кризисный штаб правительства ФРГ в связи с распространением коронавируса запретил экспорт медицинских защитных средств.