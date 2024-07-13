Минздрав Газы заявил о гибели более 38,4 тыс. палестинцев с октября 2023 года

Более 38,4 тыс. человек были убиты в секторе Газа в результате действий израильских сил с начала октября 2023 года.

Более 38,4 тыс. человек были убиты в секторе Газа в результате действий израильских сил с начала октября 2023 года.

Как передает Report , такие данные привело Министерство здравоохранения анклава.

По его информации, "на сегодняшний день число жертв израильской агрессии в секторе достигло 38 443". За тот же период, как указало ведомство, ранения в анклаве получил 88 481 человек.

Только за минувшие сутки, говорится в сообщении Минздрава, при бомбардировках и атаках с воздуха израильскими силами различных регионов сектора был убит 61 палестинец, 129 получили ранения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.