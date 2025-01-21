Минздрав Газы заявил о более 47,1 тыс. погибших палестинцев с октября 2023 года

Свыше 47,1 тыс. палестинцев погибли в результате действий израильской армии в секторе Газа с начала там боевых действий в октябре 2023 года.

Свыше 47,1 тыс. палестинцев погибли в результате действий израильской армии в секторе Газа с начала там боевых действий в октябре 2023 года.

Как передает Report, такие данные приводит в своем телеграм-канале Минздрав палестинского анклава.

"Число погибших из-за действий израильских военных в Газе с октября 2023 года возросло до 47 107, еще 111 147 человек пострадали", - сообщили в ведомстве.

За минувшие сутки, по данным Минздрава, в анклаве погибли четыре человека, 56 получили ранения.

Напомним, что ущерб, причиненный сектору Газа в результате боевых действий с октября 2023 года, оценивается в сумму 38 млрд долларов.