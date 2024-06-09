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Минздрав Газы: В ходе израильской операции в Нусейрате погибло 274 палестинца

Минздрав Газы: В ходе израильской операции в Нусейрате погибло 274 палестинца По меньшей мере 274 палестинца погибли в результате израильской операции по освобождению четырех заложников, проводившейся в центре лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.
Другие страны
9 июня 2024 г. 15:58
Минздрав Газы: В ходе израильской операции в Нусейрате погибло 274 палестинца

По меньшей мере 274 палестинца погибли в результате израильской операции по освобождению четырех заложников, проводившейся в центре лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения анклава.

"В ходе вчерашней агрессии Израиля в лагере Нусейрат погибли 274 человека, 698 получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии", - говорится в заявлении.

Ранее по предварительным подсчетам местных властей сообщалось о 210 погибших.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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