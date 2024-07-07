Минздрав Газы: Свыше 38,1 тыс. палестинцев погибли с начала конфликта

Свыше 38,1 тыс. человек погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала конфликта в октябре 2023 года.

Свыше 38,1 тыс. человек погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала конфликта в октябре 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщил Минздрав анклава.



По данным ведомства, количество погибших в Газе палестинцев к настоящему моменту возросло до 38 153, еще 87 828 человек пострадали.

"За минувшие сутки в результате артобстрелов и атак с воздуха израильских сил в различных районах Газы погибли 55 палестинцев, еще 123 получили ранения", - отмечено в сообщении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.