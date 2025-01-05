Минздрав Газы сообщил о гибели более 45,8 тыс. палестинцев с октября 2023 года

Свыше 45,8 тыс. палестинцев погибли, более 109 тыс. получили ранения в результате действий израильской армии в секторе Газа с начала боевых действий в анклаве в октябре 2023 года.

Свыше 45,8 тыс. палестинцев погибли, более 109 тыс. получили ранения в результате действий израильской армии в секторе Газа с начала боевых действий в анклаве в октябре 2023 года.

Как передает Report, такие данные приводит министерство здравоохранения палестинского анклава в Telegram-канале.

"Число погибших в результате действий израильских военных в Газе с октября 2023 года возросло до 45 805, пострадали 109 064 человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за минувшие сутки в анклаве в результате израильских обстрелов и бомбардировок погибли 88 палестинцев, еще 208 пострадали.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.