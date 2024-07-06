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Минздрав Газы сообщил о более 38 тыс. погибших с начала конфликта

Минздрав Газы сообщил о более 38 тыс. погибших с начала конфликта Количество погибших в результате боевых действий в секторе Газа с октября 2023 года увеличилось до 38 098, за последние сутки погибли 29 человек.
Другие страны
6 июля 2024 г. 16:15
Минздрав Газы сообщил о более 38 тыс. погибших с начала конфликта

Количество погибших в результате боевых действий в секторе Газа с октября 2023 года увеличилось до 38 098, за последние сутки погибли 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщил минздрав анклава.

По данным ведомства, в результате военной операции, которую израильские силы проводят в секторе Газа с начала октября прошлого года, ранения получили 87 705 человек.

В сообщении минздрава Газы отмечается, что некоторые пострадавшие до сих пор находятся под завалами или в труднодоступной местности, поэтому бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться. Ведомство также призвало близких погибших и раненых при боевых действиях заполнить данные в онлайн-форме для учета статистики.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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