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Минздрав Газы сообщил о 45,9 тыс. погибших с октября 2023 года палестинцев

Минздрав Газы сообщил о 45,9 тыс. погибших с октября 2023 года палестинцев Около 45,9 тыс. человек были убиты в результате палестино-израильских столкновений в секторе Газа с начала боевых действий в октябре 2023 года.
Другие страны
7 января 2025 г. 15:31
Минздрав Газы сообщил о 45,9 тыс. погибших с октября 2023 года палестинцев

Около 45,9 тыс. человек были убиты в результате палестино-израильских столкновений в секторе Газа с начала боевых действий в октябре 2023 года.

Как передает Report, эти данные опубликовало в своем Telegram-канале Министерство здравоохранения палестинского анклава.

“Число жертв в Газе с октября 2023 года увеличилось до 45 885, 109 196 человек получили ранения”, - говорится в сводке ведомства.

В министерстве также сообщили, что за последние сутки погиб 31 человек, еще 57 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года вооруженные сторонники палестинского радикального движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС, а также освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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Версия на английском языке Nearly 45,900 Palestinians die in Gaza since October 2023

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