Минздрав Газы прекратил координацию с ВОЗ по вопросам эвакуации раненых и медиков

Министерство здравоохранения в секторе Газа прекратило координацию действий со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах эвакуации раненых и медиков из-за инцидента с задержанием медработников.

Министерство здравоохранения в секторе Газа прекратило координацию действий со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах эвакуации раненых и медиков из-за инцидента с задержанием медработников.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera официальный представитель ведомства Ашраф аль-Кудра.

"Присутствие ООН и эвакуация под их патронажем привели к тому, что наши медики оказались подвергнуты риску. ВОЗ до сих пор не предоставила Минздраву никаких объяснений произошедшего и не сообщила точное число и имена задержанных", - говорится в сообщении.

В то же время в палестинском радикальном движении ХАМАС в четверг призвали международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста и ВОЗ, оказать содействие в деле освобождения директора и врачей больницы "Аш-Шифа", задержанных израильскими военными.