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Минздрав Газы прекратил координацию с ВОЗ по вопросам эвакуации раненых и медиков

Минздрав Газы прекратил координацию с ВОЗ по вопросам эвакуации раненых и медиков Министерство здравоохранения в секторе Газа прекратило координацию действий со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах эвакуации раненых и медиков из-за инцидента с задержанием медработников.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 15:48
Минздрав Газы прекратил координацию с ВОЗ по вопросам эвакуации раненых и медиков

Министерство здравоохранения в секторе Газа прекратило координацию действий со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах эвакуации раненых и медиков из-за инцидента с задержанием медработников.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera официальный представитель ведомства Ашраф аль-Кудра.

"Присутствие ООН и эвакуация под их патронажем привели к тому, что наши медики оказались подвергнуты риску. ВОЗ до сих пор не предоставила Минздраву никаких объяснений произошедшего и не сообщила точное число и имена задержанных", - говорится в сообщении.

В то же время в палестинском радикальном движении ХАМАС в четверг призвали международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста и ВОЗ, оказать содействие в деле освобождения директора и врачей больницы "Аш-Шифа", задержанных израильскими военными.

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Версия на английском языке Gaza Health Ministry stops coordinating with WHO on evacuation of doctors, wounded

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