Минздрав Газы: Палестинские медики обнаружили тела 42 погибших

Палестинские медработники за минувшие 24 часа обнаружили в секторе Газа тела 42 человек, погибших ранее.

Палестинские медработники за минувшие 24 часа обнаружили в секторе Газа тела 42 человек, погибших ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовало в своем Telegram-канале Минздрав Газы.

"За последние 24 часа были обнаружены тела 42 палестинцев, еще один человек умер от полученных ран, а девять пострадали", - говорится в сводке ведомства.

Медики добавили, что с октября 2023 года, по имеющимся у них данным, число погибших в Газе увеличилось до 47 460, еще 111 580 человек получили ранения.