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Минздрав Газы: Число погибших с октября 2023 года палестинцев приблизилось к 39 тыс.

Минздрав Газы: Число погибших с октября 2023 года палестинцев приблизилось к 39 тыс. Почти 39 тыс. палестинцев были убиты, свыше 89,7 тыс. получили ранения в результате действий израильских сил с начала октября 2023 года.
Другие страны
21 июля 2024 г. 15:11
Минздрав Газы: Число погибших с октября 2023 года палестинцев приблизилось к 39 тыс.

Почти 39 тыс. палестинцев были убиты, свыше 89,7 тыс. получили ранения в результате действий израильских сил с начала октября 2023 года.

Как передает Report, такие данные привело Министерство здравоохранения анклава.

"В результате постоянных бомбардировок и артобстрелов израильскими силами территории сектора Газа было убито 38 983 палестинца, ранения получили 89 727 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, только за минувшие сутки при атаках израильских сил в различных районах Газы погибли 64 человека, 105 были ранены.

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