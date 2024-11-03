Минздрав Газы: Число погибших при авиударах палестинцев превысило 43,3 тыс. человек

Более 43,3 тыс. палестинцев убиты, свыше 102 тыс. ранены в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала операции в анклаве в октябре 2023 года.

Более 43,3 тыс. палестинцев убиты, свыше 102 тыс. ранены в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала операции в анклаве в октябре 2023 года.

Как передает Report, такие данные распространило Минздрав анклава в официальном Telegram-канале.

"Число погибших из-за действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 43 341, еще 102 105 человек пострадали", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за последние сутки в Газе в результате израильских бомбардировок 27 палестинцев погибли, еще 86 получили ранения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.