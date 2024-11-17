Минздрав Газы: Число погибших при авиаударах палестинцев превысило 43,8 тыс. человек

Более 43,8 тыс. палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала военной операции в анклаве в октябре прошлого года.

Более 43,8 тыс. палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала военной операции в анклаве в октябре прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения анклава в telegram-канале.

"Число погибших из-за действий Израиля в Газе с октября 2023 года выросло до 43 846, еще 103 740 человек пострадали", - говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что за минувшие сутки в Газе в результате израильских бомбардировок и артобстрелов погибли 47 палестинцев, еще 139 получили ранения.