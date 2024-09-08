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Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приблизилось к 41 тыс. человек

Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приблизилось к 41 тыс. человек На сегодняшний день число палестинцев, погибших в результате действий израильских военных с октября 2023 года в секторе Газа, приближается к 41 тыс. человек.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 16:31
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приблизилось к 41 тыс. человек

На сегодняшний день число палестинцев, погибших в результате действий израильских военных с октября 2023 года в секторе Газа, приближается к 41 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава в социальных сетях.

"За минувшие сутки в результате израильских артобстрелов и бомбардировок в различных районах Газы 33 палестинца погибли, 145 пострадали. Число погибших из-за действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 40 972, еще 94 761 человек ранены", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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