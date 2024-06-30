Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 37,9 тыс. человек

Более 37,9 тыс. человек погибли, около 87 тыс. пострадали в результате военной операции, которую израильские силы проводят в секторе Газа с начала октября прошлого года.

Более 37,9 тыс. человек погибли, около 87 тыс. пострадали в результате военной операции, которую израильские силы проводят в секторе Газа с начала октября прошлого года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, такие данные публикует в своем Telegram-канале министерство здравоохранения палестинского анклава.

"С начала октября прошлого года по настоящее время жертвами израильской агрессии в Газе стали 37 877 палестинцев, еще 86 969 получили ранения", - отмечается в заявлении ведомства.

За прошедшие сутки, по информации ведомства, при бомбардировках и обстрелах израильскими силами различных районов Газы 43 палестинца погибли, еще 111 ранены.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.