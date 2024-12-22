Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 45 тыс. человек

Свыше 45,2 тыс. палестинцев погибли в результате действий израильских военных в секторе Газа с начала военной операции в анклаве в октябре 2023 года.

Свыше 45,2 тыс. палестинцев погибли в результате действий израильских военных в секторе Газа с начала военной операции в анклаве в октябре 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав палестинского анклава в своем telegram-канале.

"С октября 2023 года число погибших из-за действий израильской армии в Газе возросло до 45 259, еще 107 627 человек ранены", - говорится в сообщении.

Минздрав Газы также утверждает, что за последние 24 часа в анклаве в результате израильских обстрелов погибли 32 человека, еще 54 пострадали.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.