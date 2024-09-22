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Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 41,4 тыс. человек

Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 41,4 тыс. человек Более 41,4 тыс. человек погибли в результате действий израильской армии в секторе Газа с начала военной операции в палестинском анклаве в октябре 2023 года.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 16:03
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 41,4 тыс. человек

Более 41,4 тыс. человек погибли в результате действий израильской армии в секторе Газа с начала военной операции в палестинском анклаве в октябре 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство здравоохранения Газы.

"Число погибших в результате израильской агрессии в секторе на сегодня составило 41 431, ранения получили 95 818 палестинцев", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, только за минувшие сутки при атаках с воздуха и бомбардировках армией Израиля различных районов сектора Газа погибли 40 палестинцев, 58 человек были ранены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölənlərin sayı 41,4 min nəfəri ötüb

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