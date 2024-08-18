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Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 40 тысяч

Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 40 тысяч На сегодняшний день число палестинцев, погибших в ходе боевых действий с октября прошлого года в Газе, составило почти 40 100 человек. Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава в социальных сетях.
Другие страны
18 августа 2024 г. 16:07
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 40 тысяч

На сегодняшний день число палестинцев, погибших в ходе боевых действий с октября прошлого года в Газе, составило почти 40 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава в социальных сетях.

"За минувшие сутки израильская армия провела две атаки в секторе Газа, в результате которых 25 человек погибли, еще 72 были ранены, тела погибших и пострадавшие были доставлены в медучреждения сектора. Всего с октября 2023 года погибли 40 099, ранения получили 92 609 палестинцев", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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