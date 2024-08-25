Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 40,4 тыс. человек

На сегодняшний день число палестинцев, погибших в ходе боевых действий с октября прошлого года в Газе, составило свыше 40, 4 тыс. человек.

На сегодняшний день число палестинцев, погибших в ходе боевых действий с октября прошлого года в Газе, составило свыше 40,4 тыс. человек.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава в социальных сетях.

"За минувшие сутки в результате атак израильской армии погибли 71 человек, еще 112 были ранены. Всего с октября 2023 года погибли 40 405, ранения получили 93 468 палестинцев", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.