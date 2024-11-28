Минздрав Газы: Число погибших палестинцев достигло 44,3 тыс. человек

Свыше 44,3 тыс. палестинцев погибли, почти 105 тыс. получили ранения в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала военной операции в анклаве в октябре прошлого года.

Свыше 44,3 тыс. палестинцев погибли, почти 105 тыс. получили ранения в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала военной операции в анклаве в октябре прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минздрава палестинского анклава в telegram-канале.

"С октября 2023 года число погибших в результате действий Израиля в Газе возросло до 44 330, еще 104 933 человека пострадали", - говорится в сводке ведомства.

Также отмечается, что за минувшие сутки в анклаве в результате израильских бомбардировок и артобстрелов погибли 48 человек, еще 53 ранены.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.