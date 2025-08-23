Минздрав Газы: Число погибших от голода возросло до 281, включая 114 детей

Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 281 человека, включая 114 детей.

Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 281 человека, включая 114 детей.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения палестинского анклава в субботу.

"Минздрав сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировал восемь случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 281, включая 114 детей", - говорится в заявлении.

В пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC).

По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в сектор 2187 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи.

По данным администрации Газы, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.