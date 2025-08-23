О нас

Минздрав Газы: Число погибших от голода возросло до 281, включая 114 детей

23 августа 2025 г. 20:49
Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 281 человека, включая 114 детей.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения палестинского анклава в субботу.

"Минздрав сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировал восемь случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 281, включая 114 детей", - говорится в заявлении.

В пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC).

По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в сектор 2187 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи.

По данным администрации Газы, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

