Минздрав Газы: Более 44,7 тыс. палестинцев погибли с октября 2023 года

Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала военной операции в анклаве в октябре 2023 года, превысило 44,7 тыс.

Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала военной операции в анклаве в октябре 2023 года, превысило 44,7 тыс.

Как передает Report, такие данные приводит в своем Telegram-канале Министерство здравоохранения палестинского анклава.

"С октября 2023 года число погибших из-за действий Израиля в Газе возросло до 44 708, еще 106 050 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за минувшие 24 часа в анклаве в результате израильских бомбардировок и артобстрелов погибли 44 человека, еще 74 пострадали.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.