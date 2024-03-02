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Минздрав ФРГ: Система здравоохранения должна быть подготовлена к военным конфликтам

Минздрав ФРГ: Система здравоохранения должна быть подготовлена к военным конфликтам Система здравоохранения страны должна быть лучше подготовлена к кризисам и военным конфликтам.
Другие страны
2 марта 2024 г. 14:25
Минздрав ФРГ: Система здравоохранения должна быть подготовлена к военным конфликтам

Система здравоохранения страны должна быть лучше подготовлена к кризисам и военным конфликтам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

Германия, по словам Лаутербаха, должна не только лучше подготовиться к будущим пандемиям, но и "к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам".

"В системе здравоохранения также должен наступить поворотный момент. Тем более, что в случае ситуации, в которой участник союза обязан оказать союзнику помощь, Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран", - добавил министр.

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