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Минздрав Франции: Дельта-штамм станет доминирующим в ближайшие дни

Минздрав Франции: Дельта-штамм станет доминирующим в ближайшие дни Штамм "дельта" станет в ближайшее время во Франции доминирующим вариантом
Другие страны
9 июля 2021 г. 11:58
Минздрав Франции: Дельта-штамм станет доминирующим в ближайшие дни

Штамм "дельта" станет в ближайшее время во Франции доминирующим вариантом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил cегодня глава Минздрава страны Оливье Веран.

"Штамм "дельта" в скором времени станет доминирующим во Франции, возможно, это произойдет уже в предстоящие выходные", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter. Веран отметил, что "этот штамм является гораздо более заразным, чем предыдущие варианты, в связи с чем власти призывают всех французов не пренебрегать вакцинацией и следовать мерам санитарной безопасности".

По данным французских властей, в настоящий момент около 50% новых случаев заражения коронавирусом во Франции приходится на вариант "дельта". В связи с ухудшением санитарной ситуации в республике в правительстве не исключают риска возникновения этим летом четвертой волны пандемии.

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