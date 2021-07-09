Минздрав Франции: Дельта-штамм станет доминирующим в ближайшие дни

Штамм "дельта" станет в ближайшее время во Франции доминирующим вариантом

Штамм "дельта" станет в ближайшее время во Франции доминирующим вариантом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил cегодня глава Минздрава страны Оливье Веран.

"Штамм "дельта" в скором времени станет доминирующим во Франции, возможно, это произойдет уже в предстоящие выходные", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter. Веран отметил, что "этот штамм является гораздо более заразным, чем предыдущие варианты, в связи с чем власти призывают всех французов не пренебрегать вакцинацией и следовать мерам санитарной безопасности".

По данным французских властей, в настоящий момент около 50% новых случаев заражения коронавирусом во Франции приходится на вариант "дельта". В связи с ухудшением санитарной ситуации в республике в правительстве не исключают риска возникновения этим летом четвертой волны пандемии.