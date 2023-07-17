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Минздрав Египта заявил о контроле за ситуацией с распространением неустановленной болезни

Минздрав Египта заявил о контроле за ситуацией с распространением неустановленной болезни Министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что ситуация с распространением симптомов неустановленного заболевания в стране находится под контролем.
Другие страны
17 июля 2023 г. 21:16
Минздрав Египта заявил о контроле за ситуацией с распространением неустановленной болезни

Министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что ситуация с распространением симптомов неустановленного заболевания в стране находится под контролем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление министр сделал на встрече с журналистами в понедельник в ходе своей поездки в населенный пункт Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира, где у группы местных жителей были выявлены симптомы неизвестной болезни.

"Ситуация под контролем и разрешается с помощью необходимых для этого лекарственных средств", - приводит слова министра информационный портал Al-Youm Al-Sabia. Гаффар призвал не сеять панику и страх из-за распространенного в ряде стран заболевания, для которого характерна высокая температура. По его словам, причин для беспокойства нет.

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