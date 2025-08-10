О нас

Минздрав: Число погибших от голода в секторе Газа достигло 217 человек

Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 217, включая 100 детей.
10 августа 2025 г. 13:31

Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 217, включая 100 детей.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения палестинского анклава.

"В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано пять случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 217, включая 100 детей", - говорится в заявлении.

По данным властей сектора Газа, с начала 2025 года от голода в Газе скончались 163 человека, в 2024 году - 50 человек, еще четверо погибли годом ранее.

Как сообщила ранее администрация сектора, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор 1115 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению, утверждает администрация сектора.

По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

Версия на азербайджанском языке Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı 217-yə yüksəlib

Последние новости

