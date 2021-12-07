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Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию пенсионеров от ковида

Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию пенсионеров от ковида Министерство здравоохранения Чехии до конца текущей недели выпустит распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса пенсионеров и представителей ряда профессий.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 07:18
Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию пенсионеров от ковида

Министерство здравоохранения Чехии до конца текущей недели выпустит распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса пенсионеров и представителей ряда профессий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник журналистам глава ведомства Адам Войтех.

"Распоряжение (Минздрава об обязательной вакцинации) должно быть опубликовано до конца текущей недели в своде законодательных актов республики", - отметил Войтех.

Министр проинформировал, что в понедельник правительство поддержало шаги ведомства по реализации планов путем вакцинации обезопасить от ковида жителей страны старше 60 лет, а также медиков, сотрудников служб социальной опеки, пожарных и полицейских. Обязательная вакцинация им будет предписана с 1 марта будущего года.

Минздрав выпускает данное распоряжение в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Чехии. Республика, население которой составляют около 10,7 млн жителей, в пересчете на количество проживающих вышла на одно из первых мест по числу новых случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе.

Между тем, как сказал Войтех, данное распоряжение может быть вскоре отменено новым правительством, которое, по результатам состоявшихся в республике 8 и 9 октября парламентских выборов, до середины декабря намерен назначить президент Чехии Милош Земан. Представители будущих властей уже раскритиковали данный документ. Борьбу с ковидом они намерены вести ужесточением административных санкций к нарушителям действующих в стране мер эпидемиологической безопасности, включая обязанность ношения медицинских масок в общественных местах.

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