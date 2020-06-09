​Минздрав Бразилии объяснил путаницу со статистикой по коронавирусу

Корректировка данных о числе жертв коронавируса в Бразилии произошла из-за ошибок в статистике отдельных регионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление министерства здравоохранения южноамериканской страны опубликовал информационный интернет-портал G1.

"Министерство здравоохранения сообщает, что оно исправило повторяющиеся данные и обновило информацию о случаях (заражения) и связанных с COVID-19 летальных исходах за минувшее воскресенье (7 июня - ред)... В особенности речь идет о статистике по (штату) Рорайма, который опубликовал сообщение о 762 смертях, а после проверки министерства здравоохранения выяснилось, что соответствующее число - 142. Другое исправленное несоответствие касается (штата) Сеара, где число подтвержденных случаев после проверки увеличилось с 62 303 до 64 271", - отмечено в сообщении.

Напомним, что в воскресенье вечером Минздрав Бразилии дважды опубликовал статистику по коронавирусу на разных сайтах. В первом случае ведомство разместило на своем сайте ссылку на информацию, согласно которой число подтвержденных случаев инфицирования за сутки увеличилось на 12 581, количество смертей - на 1 382. Однако уже через час на официальном портале, где публикуются ежедневные сводки, появились другие цифры: общее число положительных результатов диагностики на коронавирус увеличилось на 18 912, до 691 758, а количество летальных исходов оказалась меньшим - 525 случаев. Ситуация вызвала возмущение в бразильских СМИ и соцсетях.

"Таким образом, следует считать, что за последние 24 часа было зафиксировано 18 912 новых случаев и 525 летальных исходов. Общее число зараженных в стране с начала пандемии составило 691 758, а летальных исходов - 36 455. Выздоровевшими считаются 283 952 человека, и еще 371 351 человек проходит лечение", - пояснили в понедельник в Минздраве.