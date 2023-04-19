Минюст США потребовал дополнительные полномочия для использования российских активов

Министерству юстиции США необходимы дополнительные полномочия от Конгресса для использования конфискованных российских активов в целях восстановления Украины.

Министерству юстиции США необходимы дополнительные полномочия от Конгресса для использования конфискованных российских активов в целях восстановления Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявила первый заместитель министра юстиции США Лиза Монако.

"Мы оставляем деньги лежать на столе, если не расширим наши возможности по использованию конфискованных активов, которые мы получаем в результате того, что нарушаются меры экспортного контроля, и не расширим санкционные режимы, к которым применимы эти полномочия по передаче", — сказала она, выступая на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

Монако призвала Конгресс наделить ее ведомство "дополнительными полномочиями", чтобы оно могло "заставить олигархов платить за восстановление Украины". По ее словам, арест активов россиян происходит по всему миру. США и другие страны Группы семи (G7) решили, что активы должны "быть и оставаться обездвиженными", добавила она. "Вопрос в том, как затем использовать их в интересах Украины и передать их - это сложный набор юридических вопросов. <...> Россия должна заплатить за восстановление, должна нести ответственность за восстановление Украины. Мы должны действовать коллективно и в едином порыве <...>, потому что, откровенно говоря, если мы не будем действовать вместе как международное сообщество в отношении этих активов, произойдет их просачивание", — указала замминистра.

По словам Монако, американские власти задержали "активов российских олигархов и других лиц, незаконно поддерживающих российский режим и уклоняющихся от экономических контрмер США", на сумму более $500 млн.