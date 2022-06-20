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Минюст Украины анонсировал массовую конфискацию связанных с РФ активов

Минюст Украины анонсировал массовую конфискацию связанных с РФ активов Власти Украины в конце лета начнут массовую конфискацию имущества и активов лиц, связанных с Россией.
Другие страны
20 июня 2022 г. 19:55
Минюст Украины анонсировал массовую конфискацию связанных с РФ активов

Власти Украины в конце лета начнут массовую конфискацию имущества и активов лиц, связанных с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, под конфискацию попадет имущество россиян и украинцев, которых власти подозревают в сотрудничестве с Россией. "Имущество большого количества изменников сейчас заблокировано, арестовано. Они не могут имущество продавать и отчуждать. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Малюська добавил, что в настоящий момент конфискация не идет, так как нужны новые решения о санкциях от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. "Правительство уже предложило СНБО начинать вводить новые санкции, которые станут основанием для нашего обращения в суд и изъятия имущества", - уточнил он.

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Версия на английском языке Ukraine will confiscate all assets related to Russia, says Justice Minister 
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın ədliyyə naziri: “Rusiyaya aid aktivlər kütləvi şəkildə müsadirə ediləcək”

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