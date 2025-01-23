Минюст Турции: Жертвами пожара в Болу стали 78 человек, личности погибших установлены

Министерство юстиции Турции сообщило, что жертвами пожара на горнолыжном курорте Карталкая стали 78 человек.

Министерство юстиции Турции обнародовало уточненные данные по погибшим в пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по последним данным жертвами стали 78 человек, личности всех погибших установлены.

Отметим, накануне власти сообщали о 79 погибших при трагическом пожаре, произошедшем на курорте Карталкая в ночь на 21 января.

Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января был объявлен общенациональный траур.