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Минюст Турции: Жертвами пожара в Болу стали 78 человек, личности погибших установлены

Минюст Турции: Жертвами пожара в Болу стали 78 человек, личности погибших установлены Министерство юстиции Турции сообщило, что жертвами пожара на горнолыжном курорте Карталкая стали 78 человек.
Другие страны
23 января 2025 г. 12:04
Минюст Турции: Жертвами пожара в Болу стали 78 человек, личности погибших установлены

Министерство юстиции Турции обнародовало уточненные данные по погибшим в пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по последним данным жертвами стали 78 человек, личности всех погибших установлены.

Отметим, накануне власти сообщали о 79 погибших при трагическом пожаре, произошедшем на курорте Карталкая в ночь на 21 января.

Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января был объявлен общенациональный траур.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Ədliyyə Nazirliyi: Boluda hoteldə yanğın zamanı 78 nəfər həyatını itirib

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