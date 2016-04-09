​Минюст США требует от Apple взлома смартфона подсудимого

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США будет добиваться от американской корпорация Apple помощи во взломе одного из ее смартфонов iPhone в связи с разбирательством дела о наркотиках в Нью-Йорке, несмотря на то, что подсудимый уже признал свою вину, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Из документов суда следует, что власти все равно нуждаются в содействии Apple в получении доступа к данным, записанным на устройство. Компания представит свой ответ на аргументы властей 15 апреля.

Cмартфон фигурирует в неком уголовном деле, связанном с наркотиками, суть которого не раскрывается в интересах следствия. Власти еще с октября прошлого года пытались в судебном порядке обязать компанию взломать устройство, однако рассматривавший дело нью-йоркский судья Джеймс Оренстейн в конце февраля постановил, что Apple не обязана помогать следователям во взломе устройств против своей воли. В марте минюст заявил, что обжалует это решение.