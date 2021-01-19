О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минюст США предупредил о недопустимости незаконных акций в день инаугурации

Минюст США предупредил о недопустимости незаконных акций в день инаугурации По словам генерального прокурора, в рамках расследования беспорядков у Капитолия 6 января более 100 гражданам предъявили обвинения
Другие страны
19 января 2021 г. 18:20
Минюст США предупредил о недопустимости незаконных акций в день инаугурации

Американские власти не будут мириться с возможными противозаконными акциями в день инаугурации избранного президента США 20 января. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра юстиции - генерального прокурора Джеффри Розена.

"Министерство юстиции вместе с правоохранителями на федеральном, местном и региональном уровне привержено обеспечению мирной и безопасной инаугурации, - отмечается в тексте. - Как мы неоднократно заявляли, ведомство не будет мириться с теми, кто попытается омрачить этот день насилием или другой преступной деятельностью. Каждый, кто совершит это, будет схвачен и предан правосудию".

По словам Розена, в рамках расследования беспорядков у Капитолия 6 января предъявлены обвинения сотне граждан, готовятся новые дела. Федеральное бюро расследований при этом получило около 200 тыс. уведомлений от населения об участниках штурма Конгресса.

"Правоохранители на всех уровнях и Национальная гвардия круглосуточно работают в Вашингтоне для обеспечения безопасности в день инаугурации", - заявил и. о. министра.

Инаугурация избранных президента демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi