Минюст США потребовал отставки 46 федеральных прокуроров

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Генпрокурор, глава министерства юстиции США Джефф Сешнс потребовал отставки 46 подчиняющихся ему федеральных прокуроров, назначенных при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе министерства.

"Как и в предыдущих случаях передачи власти, многие федеральные прокуроры, номинированные предыдущей администрацией, уже покинули министерство юстиции. Генпрокурор теперь попросил остающихся 46 прокуроров, назначенных президентом, подать прошение об отставке, чтобы обеспечить одновременную передачу власти", — говорится в сообщении.

Практика замены федеральных прокуроров прослеживается в предыдущих администрациях. Рональд Рейган и Билл Клинтон заменили 89 из 93 федеральных прокуроров соответственно, Джордж Буш-младший сменил 88.