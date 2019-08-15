Минюст США попросило задержать иранский танкер Grace 1

Министерство юстиции США попросило задержать иранский танкер Grace 1 за несколько часов до того, как власти Гибралтара намеревались объявить о его освобождении, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

О запросе США объявил в ходе краткого судебного слушания в Верховном суде Гибралтара юрист, представляющий генерального прокурора Гибралтара Майкла Ламаса.

Отмечается, что сегодня утром власти Гибралтара должны были объявить об освобождении танкера, но в связи с просьбой США решение было отложено до 16.00. Как заявил председатель Верховного суда Энтони Дадли, если бы не запрос США, "судно бы отправилось".

Отметим, что британская газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят сегодня. По данным источников газеты, Ф.Пикардо не планировал во время судебного заседания просить о продлении срока содержания капитана задержанного танкера под стражей в связи с тем, что тот дал главному министру Гибралтара письменное обязательство.