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Минюст США попросил ввести ограничения для публикаций Трампа

Минюст США попросил ввести ограничения для публикаций Трампа Министерство юстиции США направило судье Федерального суда округа Колумбия запрос с просьбой ограничить возможности экс-президента США Дональда Трампа публично делиться информацией по делу о штурме Капитолия.
Другие страны
6 августа 2023 г. 07:30
Минюст США попросил ввести ограничения для публикаций Трампа
Дональд Трамп

Министерство юстиции США направило судье Федерального суда округа Колумбия запрос с просьбой ограничить возможности экс-президента США Дональда Трампа публично делиться информацией по делу о штурме Капитолия.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее сведениям, прокуроры предлагают запретить Трампу и его юристам сообщать полученную в ходе судебного процесса информацию людям, чей доступ к этим материалам не был уполномочен судом. Издание уточняет, что к запросу была приложена публикация бывшего главы Белого дома в социальной сети Truth Social, в которой Трамп написал: "Если вы идете за мной, я приду за вами".

"Если ответчик начнет размещать публичные сообщения, используя подробности, полученные в рамках расследования, или стенограммы заседаний большого жюри, это может оказать негативное влияние на свидетелей, заставив их замолчать и отрицательно сказаться на справедливом отправлении правосудия по этому делу", - цитирует газета заявление американского спецпрокурора Джека Смита.

Отметим, что Джек Смит 1 августа предъявил Трампу обвинения по четырем пунктам. Он обвиняется в преступлении против Соединенных Штатов и их граждан – в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года.

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