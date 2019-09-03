Минюст США подготовил законопроект о казни за массовые убийства.

Как предаёт Report со ссылкой на ТАСС, Министерство юстиции США подготовило законопроект о введении смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах.

"Министерство юстиции разработало законопроект, позволяющий ускорить введение смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах", - слова Марка Шорта, руководителя аппарата вице-президента США Майка Пенса.

Он отметил, что "это может стать частью финального пакета, который Белый дом предложит Конгрессу".

1 сентября сообщалось, что в Техасе неизвестный мужчина устроил стрельбу на дороге между городами Мидленд и Одесса. Он открыл огонь по полицейскому, остановившему его машину для досмотра. Затем преступник продолжил расстреливать мирных граждан на улицах Одессы. В ходе перестрелки с офицерами полиции нападавший был ликвидирован. В результате атаки погибли пять человек, ещё 21 пострадал.