Минюст США подал в суд на компанию SpaceX

Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Причиной является вероятная дискриминация беженцев при приеме на работу.
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Отмечается, что это является нарушением закона об иммиграции и гражданстве.
Утверждается, что SpaceX ложно заявляла в своих списках вакансий, что только владельцы грин-карты и граждане США могут работать в компании из-за федеральных законов об экспортном контроле.
"Наше расследование показало, что SpaceX не смогла справедливо рассмотреть или нанять лиц, получивших убежище, и беженцев из-за их статуса гражданства, и наложила, что равнозначно запрету на их наем независимо от их квалификации, в нарушение федерального закона", - заявила помощник генерального прокурора Кристен Кларк.