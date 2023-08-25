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Минюст США подал в суд на компанию SpaceX

Минюст США подал в суд на компанию SpaceX Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Причиной является вероятная дискриминация беженцев при приеме на работу.
Другие страны
25 августа 2023 г. 01:14
Минюст США подал в суд на компанию SpaceX

Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Причиной является вероятная дискриминация беженцев при приеме на работу.

Как передает Report со ссылкой на страницу Министерства юстиции, в иске утверждается, что по крайней мере с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалось принимать на работу. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве.

Отмечается, что это является нарушением закона об иммиграции и гражданстве.

Утверждается, что SpaceX ложно заявляла в своих списках вакансий, что только владельцы грин-карты и граждане США могут работать в компании из-за федеральных законов об экспортном контроле.

"Наше расследование показало, что SpaceX не смогла справедливо рассмотреть или нанять лиц, получивших убежище, и беженцев из-за их статуса гражданства, и наложила, что равнозначно запрету на их наем независимо от их квалификации, в нарушение федерального закона", - заявила помощник генерального прокурора Кристен Кларк.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ədliyyə Nazirliyi “SpaceX”i məhkəməyə verib

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