Минюст США подал в суд на компанию SpaceX

Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX.

Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится на сайте американского Минюста.

В иске утверждается, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалось принимать на работу.

В ведомстве отметили, что это является нарушением закона об иммиграции и гражданстве.

SpaceX ложно заявляла в своих списках вакансий, что только владельцы грин-карты и граждане США могут работать в компании из-за федеральных законов об экспортном контроле, сообщили в Минюсте.