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Минюст США подал в суд на компанию SpaceX

Минюст США подал в суд на компанию SpaceX Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX.
Другие страны
25 августа 2023 г. 09:48
Минюст США подал в суд на компанию SpaceX

Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится на сайте американского Минюста.

В иске утверждается, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалось принимать на работу.

В ведомстве отметили, что это является нарушением закона об иммиграции и гражданстве.

SpaceX ложно заявляла в своих списках вакансий, что только владельцы грин-карты и граждане США могут работать в компании из-за федеральных законов об экспортном контроле, сообщили в Минюсте.

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