Минюст США подал иск против Сноудена

Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств "о неразглашении", передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно иску, Сноуден в нарушение взятых им обязательств опубликовал свою книгу без предварительного представления ее для анализа ведомствами (ЦРУ и АНБ)", - говорится в заявлении минюста.

Мемуары Сноудена "Личное дело" официально выходят в продажу во вторник 17 сентября. Планируется, что книга будет доступна более чем в 20 странах.