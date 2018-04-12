Минюст США передал в комитет по разведке первичный документ по российскому "вмешательству"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Минюст США передал в комитет по разведке палаты представителей первичный документ по российскому "вмешательству" в выборы.

Как передает Report, об этом сообщает Hill со ссылкой на источники.

Документ касается сбора данных, на основании которых ФБР начало расследование о якобы связи предвыборного штаба Трампа с Россией.

Москва неоднократно опровергала все обвинения во вмешательстве в выборы США и считает их "абсолютно голословными".