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    Минюст США передал в комитет по разведке первичный документ по российскому "вмешательству"

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Минюст США передал в комитет по разведке палаты представителей первичный документ по российскому "вмешательству" в выборы.

    Как передает Report, об этом сообщает Hill со ссылкой на источники.

    Документ касается сбора данных, на основании которых ФБР начало расследование о якобы связи предвыборного штаба Трампа с Россией.

    Москва неоднократно опровергала все обвинения во вмешательстве в выборы США и считает их "абсолютно голословными".

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