Минюст США передал в комитет по разведке первичный документ по российскому "вмешательству"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Минюст США передал в комитет по разведке палаты представителей первичный документ по российскому "вмешательству" в выборы.
Как передает Report, об этом сообщает Hill со ссылкой на источники.
Документ касается сбора данных, на основании которых ФБР начало расследование о якобы связи предвыборного штаба Трампа с Россией.
Москва неоднократно опровергала все обвинения во вмешательстве в выборы США и считает их "абсолютно голословными".
News DepartmentАвтор новости
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