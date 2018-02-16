Минюст США обвинил 13 россиян, в том числе "повара Путина" во вмешательстве в выборы

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России.

Как передает Report, документ об этом опубликован сегодня на сайте ведомства.

В числе обвиняемых оказался российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина.

Остальные фигуранты: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

Кроме отдельных людей, участниками вмешательства в американские выборы названы организация "Агентство интернет-исследований", компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг". Все они связаны с Пригожиным.

Бизнесмен Евгений Пригожин «совсем не расстроен» из-за того, что прокуратура США предъявила ему обвинения во вмешательстве в выборы в США. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним», — сказал Пригожин. «Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — добавил он.

Как заявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, США будут добиваться экстрадиции 13 россиян, обвинённых во вмешательстве в американские выборы.

— Мы будем следовать обычным процедурам, добиваясь сотрудничества и экстрадиции, —отметил он.