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Минюст США обнаружил в доме Байдена еще шесть секретных документов

Минюст США обнаружил в доме Байдена еще шесть секретных документов Сотрудники Министерства юстиции США при проверке в доме американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) обнаружили новую порцию конфиденциальных документов.
Другие страны
22 января 2023 г. 05:41
Минюст США обнаружил в доме Байдена еще шесть секретных документов

Сотрудники Министерства юстиции США при проверке в доме американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) обнаружили новую порцию конфиденциальных документов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном личным адвокатом американского лидера Бобом Бауэром.

Он уточнил, что сотрудникам ведомства ранее был предоставлен "полный доступ" к дому Байдена, в том числе к его "личным заметкам". По словам Бауэра, сотрудники Минюста США в ходе проверки в пятницу изъяли материалы, которые, как они посчитали, касаются этой проверки, включая "шесть предметов". По словам юриста, речь, в частности, идет о документах "с пометками о конфиденциальности и сопутствующих материалах". По его словам, "некоторые из них относятся к периоду работы президента в Сенате Конгресса США, а некоторые - к тому времени, когда он был вице-президентом" Соединенных Штатов.

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