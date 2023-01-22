Минюст США обнаружил в доме Байдена еще шесть секретных документов

Сотрудники Министерства юстиции США при проверке в доме американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) обнаружили новую порцию конфиденциальных документов.

Сотрудники Министерства юстиции США при проверке в доме американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) обнаружили новую порцию конфиденциальных документов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном личным адвокатом американского лидера Бобом Бауэром.

Он уточнил, что сотрудникам ведомства ранее был предоставлен "полный доступ" к дому Байдена, в том числе к его "личным заметкам". По словам Бауэра, сотрудники Минюста США в ходе проверки в пятницу изъяли материалы, которые, как они посчитали, касаются этой проверки, включая "шесть предметов". По словам юриста, речь, в частности, идет о документах "с пометками о конфиденциальности и сопутствующих материалах". По его словам, "некоторые из них относятся к периоду работы президента в Сенате Конгресса США, а некоторые - к тому времени, когда он был вице-президентом" Соединенных Штатов.