Минюст США не нашел нарушений закона в июльской беседе Трампа и Зеленского

Министерство юстиции США рассмотрело содержание июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпек.

"Управление по уголовным делам Министерства юстиции изучило официальную запись упомянутой беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются. Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло дело", - подчеркивается в документе.