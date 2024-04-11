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Минюст США начал проверку приобретения U.S. Steel за $14,1 млрд

Минюст США начал проверку приобретения U.S. Steel за $14,1 млрд Министерство юстиции США начало расширенную антимонопольную проверку обстоятельств заключения соглашения о поглощении японской сталелитейной компанией Nippon Steel американской U.S. Steel в размере $14,1 млрд.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 08:44
Минюст США начал проверку приобретения U.S. Steel за $14,1 млрд

Министерство юстиции США начало расширенную антимонопольную проверку обстоятельств заключения соглашения о поглощении японской сталелитейной компанией Nippon Steel американской U.S. Steel в размере $14,1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, инспекторы Минюста запросили дополнительную информацию о сделке на основании антимонопольного законодательства. Как отмечает агентство, из-за проверок ее представляется возможным закрыть только после президентских выборов в США в ноябре.

Как отмечает агентство, в случае завершения сделки Nippon Steel будет контролировать предприятия мощностью около 20 млн тонн в США. Комитет по иностранным инвестициям при правительстве США также рассматривает соглашение с точки зрения потенциальной угрозы национальной безопасности. Nippon Steel отказалась от комментариев, в U.S. Steel пока не ответили на просьбу прокомментировать публикацию.

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