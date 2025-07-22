Минюст США: ФБР не расследовало тщательно обращение Клинтон с секретными данными

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не расследовало надлежащим образом обращение экс-госсекретаря Хиллари Клинтон с секретными госданными во время ее пребывания на посту.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не расследовало надлежащим образом обращение экс-госсекретаря Хиллари Клинтон с секретными госданными во время ее пребывания на посту.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказано в заявлении Судебного комитета сената США на основе обнародованной части доклада Минюста по этому делу за 2018 год.

"ФБР не смогло полноценно расследовать использование Хиллари Клинтон личного сервера электронной почты и ненадлежащее обращение с секретной информацией во время ее пребывания на посту госсекретаря", - говорится в заявлении.

ФБР во время расследования в отношении Клинтон получило от некоего источника накопители, содержавшие конфиденциальную информацию правительственных ведомств США, включая Госдеп, электронную почту экс-президента Барака Обамы. Тем не менее находившийся в тот момент на должности директора ФБР Джеймс Коми и его заместитель Эндрю Маккейб, а также бывший спецагент ФБР Питер Стржок и другие не провели дополнительных целевых поисков по накопителям, хотя на них содержалась информация, имеющая отношение к расследованию.

Согласно данным разведки США, на которые ссылается комитет, администрация Обамы предпринимала усилия с целью сорвать расследование в отношении Клинтон и защитить ее кандидатуру на президентских выборах 2016 года.

Клинтон на посту госсекретаря в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления.