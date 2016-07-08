​Минюст США: бойня в Далласе не должна стать "новой нормой" для Америки

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/Министерство юстиции США, включая ФБР и другие подразделения, "намерено оказать всю необходимую помощь" властям Далласа (штат Техас) в расследовании совершенного там нападения на полицейских.

Об этом заявила в пятницу министр юстиции и генеральный прокурор США Лоретта Линч, выступая в своем ведомстве с заявлением для прессы по поводу этого нападения, а также массовых акций протеста против произвола полиции в ряде крупных американских городов. , передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Насчет последних она, в частности, напомнила, что в Луизиане открыто федеральное расследование обстоятельств гибели афроамериканца Элтона Стерлинга.

Линч призвала соотечественников "не позволить событиям текущей недели превратиться в "новую норму" для страны". "Я настоятельно призываю вас помнить, что мы одна страна, один народ", - подчеркнула она. Министр также подтвердила ранее озвученные данные о том, что в результате стрельбы в Далласе "по меньшей мере пятеро полицейских были убиты и несколько ранены, вместе с двумя гражданскими людьми". Неделю в целом она охарактеризовала, как время "глубокой скорби и душераздирающих утрат".

"Американцы по всей стране испытывают чувства беспомощности, неуверенности и страха, - признала Линч. - Эти чувства понятны и оправданны. Но ответом не должно быть насилие. Ответом никогда не может быть насилие".

С точки зрения главы ведомства, "ответом должны быть действия". "Спокойные, мирные, выдержанные в духе сотрудничества и целенаправленные действия. Мы должны продолжать работать над укреплением доверия между населением и правоохранительными органами, должны продолжать работать над тем, чтобы гарантировать каждому человеку в нашей стране равную справедливость по закону", - сказала Линч. Кроме того, по ее словам, необходимо также "внимательно посмотреть на то, с какой легкостью злоумышленники получают доступ к смертоносному оружию, и как часто они его пускают в ход".